SÉRIE B: Londrina desafia América-MG em busca da primeira colocação

Londrina – De olho na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina desafia o América-MG nesta terça-feira, às 21h30, pela 15ª rodada da competição, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O Tubarão paranaense é o terceiro colocado na classificação com 24 pontos, a três do líder Bragantino, que atuará na rodada apenas sexta-feira, em duelo regional com o Botafogo de Ribeirão Preto (SP). Na segunda posição está o Atlético-GO, que também entra em campo nesta terça, mas às 19h15 e para receber o oitavo colocado CRB, em Goiânia.

Londrina e Atlético-GO, aliás, enfrentaram-se no fim de semana, e a igualdade prevaleceu com um empate por 1 a 1 no Estádio do Café. Com isso, ambos vão a campo esta noite de olho na primeira colocação.

No Tubarão, o técnico Alemão não conta com os veteranos Dagoberto, expulso contra o Dragão, e Germano, que levou o terceiro cartão amarelo no fim de semana. Em contrapartida, tem o retorno do atacante Paulinho Moccelin, recuperado da lesão muscular que o tirou dos últimos três jogos.

No América-MG, que vem de dois resultados positivos fora de casa, a meta é somar os três pontos diante de seu torcedor para deixar a zona de rebaixamento, ainda que momentaneamente. O Coelho mineiro vem de empate sem gols com o Paraná Clube em Curitiba e de vitória sobre a Ponte Preta em Campinas, onde encerrou um jejum de cinco jogos sem triunfos na Série B.