Série B: Empolgado, Paraná abre o returno diante do Vila Nova

Curitiba – De volta ao caminho das vitórias depois de ter vencido um concorrente direto e encerrado um jejum de sete jogos na Série B, o Paraná Clube inicia a segunda metade do campeonato nesta sexta-feira, dia no qual recebe o Vila Nova às 19h15, na Vila Capanema, pela 20ª rodada.

A Gralha conta com o fator para tentar retornar ao G4. Para isso, também deverá ter mudanças no time titular. Autor do gol da vitória sobre o Botafogo em Ribeirão Preto (SP), na terça-feira (27), o atacante Jenilson, que entrou ainda no primeiro tempo para marcar o único gol do jogo, está cotado pelo técnico Matheus Costa para o 11 inicial.

É que o centroavante Rafael Furtado, que deixou o campo aos 27min para a entrada de Jenilson em Ribeirão Preto, é dúvida, com desconforto muscular.

Sétimo colocado, o Paraná Clube está a três pontos do G4, enquanto o Vila Nova abre a zona de rebaixamento. Em busca de manter a reação no campeonato, a diretoria paranista aposta na força da torcida. Tanto que disponibilizou ingressos a R$ 20 para esta partida.