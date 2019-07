Série B: Dois jogos movimentam a competição nacional

Curitiba – No Couto Pereira, o Coritiba recebe o São Bento de Sorocaba. Apenas da 11ª colocação na tabela, o time paranaense precisa de uma vitória para dar a volta por cima na competição.

Pressionado pelos maus resultados em campo, o técnico Umberto Louzer admitiu que a equipe tem deixado a desejar, mas ressaltou que o Coritiba está no caminho certo: “Faltam os resultados positivos, aí surge a oscilação durante a partida e isso tudo gera um nervosismo no elenco. Precisamos nos impor, de forma organizada, mas não podemos perder ímpeto ofensivo para conseguirmos os três pontos”.

O Coxa entra em campo às 19h15 para enfrentar o São Bento, 17° colocado da competição.

No outro jogo da noite, a Ponte Preta recebe o Atlético-GO. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto.

A Macaca é vice-líder, com 18 pontos, e o time de Goiás é o terceiro, com 17. Quem vencer pode assumir a liderança da competição. O jogo será às 21h30 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.