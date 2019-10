Série B -Coritiba quer o estádio cheio na volta para casa

Curitiba – De volta para casa depois de conseguir quatro pontos nos dois jogos seguidos que fez fora de casa, o Coritiba conta com a torcida nesta reta final da Série B. A diretoria anunciou uma promoção de ingressos para o duelo de amanhã diante do Operário, às 21h30, no Couto Pereira.

Para o setor popular da arquibancada, lote promocional está sendo comercializado a R$ 5. Além disso, os sócios “Campeão” e “Special” têm entrada livre na arquibancada e poderá ainda levar um acompanhante.

Como já foi no último compromisso diante do Criciúma, os demais sócios do Coxa poderão levar dois acompanhantes para o seu respectivo setor e crianças com até 12 anos não pagam ingresso.