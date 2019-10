SÉRIE B | Coritiba muda para enfrentar o São Bento

De volta ao G4 da Série B, o Coritiba desafia o ameaçado São Bento nesta terça-feira (15), pelo encerramento da 29ª rodada da Série B. O jogo será Às 21h30 em Sorocaba (SP). Contra o penúltimo colocado da classificação, o quarto colocado Coxa não conta com o atacante Robson, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O jogador é o vice-artilheiro do time na competição, com seis gols em 13 jogos. O goleador é o centroavante Rodrigão, com 12 gols em 25 jogos, mas que não balança as redes há oito rodadas e foi para a reserva. Outra baixa é o meio-campista Luiz Henrique, lesionado. O volante Matheus Sales cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser opção para o técnico Jorginho.