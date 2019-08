Série B: Coritiba desafia Sport em duelo direto pelo G4

Curitiba – Equipe que mais ascendeu na tabela de classificação da Série B na última rodada, saltando cinco posições e chegando ao G4, o Coritiba desafia o Sport nesta quinta-feira em busca de ascensão ainda maior no campeonato, às 21h30, na Arena Pernambuco, em partida isolada que abre a 14ª rodada.

Se vencer, o Coxa dormirá na vice-liderança e chegará à sua quinta partida seguida sem derrota. Já o Leão ostenta invencibilidade ainda maior. Não perde há sete rodadas, mas só venceu uma vez nas últimas cinco rodadas. Com isso, caiu da quarta para a sexta colocação – o Sport é quem menos perdeu na competição, apenas uma vez.

No Coritiba, a sequência positiva coincide com o momento de Rodrigão, que tem 17 gols em 22 jogos na temporada. Ele é o artilheiro da Série B com nove gols, metade dos tentos marcados pelo time paranaense na competição. Além disso, é o líder em assistências a gol no campeonato, com quatro, empatado com o companheiro de equipe Giovanni. E o problema é que tanto Rodrigão quanto Giovanni estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe em Recife.

O técnico Umberto Louzer mandará Igor Jesus no lugar do artilheiro e aguarda por definições vindas do departamento médico para definir o substituto do camisa 10. Luiz Henrique, Rafinha e Thiago Lopes estão em transição.