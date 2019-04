Série B começa nesta sexta

Nesta sexta-feira, será dada a largada oficial da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, na qual, como de praxe, 20 clubes disputarão entre si o acesso à elite do futebol nacional. A competição é por pontos corridos e contará com 38 rodadas, em que todos jogam contra todos, em confrontos de turno e returno.

Ao fim da competição, apenas os quatro primeiros colocados da tabela garantirão vaga na Série A de 2020, integrando o grupo dos 20 melhores do país. Os quatro últimos, por sua vez, serão rebaixados à Série C. Por fim, as outras 12 equipes continuarão na segunda divisão do ano que vem.

A Série B 2019 contará com algumas novidades. A principal é, sem sombra de dúvida, a participação do Operário de Ponta Grossa. O Fantasma retorna à competição após quase 30 anos de ausência (desde 1991) e busca chegar à Série A para viver o auge do período vitorioso iniciado em 2015, com o título paranaense. No ano seguinte, venceu a Taça FPF; em 2017 foi campeão da Série D; e na temporada passada conquistou também a Segunda Divisão do Estadual, além da Série C.

Outra novidade é o Bragantino, que disputará sua primeira competição após o anúncio da parceria com o Red Bull Brasil, que teve ótimo desempenho no Campeonato Paulista e promete ajudar o Massa Bruta a conquistar o acesso à elite.

Duelos regionais

Ademais, o campeonato contará com diversos clássicos regionais, como o duelo campineiro entre Ponte Preta e Guarani, o choque catarinense entre Figueirense e Criciúma, o goiano, entre Atlético e Vila Nova, além a disputa paranaense entre Paraná, Coritiba e Londrina.

Mais equipes

A competição ainda terá times como Sport, Vitória e América-MG, que lutarão a todo custo para recuperar a moral perdida com o rebaixamento na Série A de 2018. Botafogo-SP, Oeste, São Bento, CRB e Brasil de Pelotas completam a lista de competidores.

SÉRIE B

1ª rodada

Hoje

19h15 Operário x América-MG

19h15 B. de Pelotas x Bragantino

21h30 São Bento x Atlético-GO

21h30 Sport x Oeste

Amanhã

11h Botafogo-SP x Vitória

16h30 Guarani x Figueirense

16h30 Criciúma x Cuiabá

21h Vila Nova x Paraná

Domingo

16h CRB x Londrina

Segunda-feira

20h Coritiba x Ponte Preta