SÉRIE A | Vasco e Internacional abrem 8ª rodada nesta sexta

Quinto colocado com 13 pontos, a três do líder Palmeiras, o Internacional vai a campo contra o Vasco nesta sexta-feira pela abertura da 8ª rodada do Brasileirão, às 20h30, em São Januário. Com 100% de aproveitamento dentro do Beira-Rio na competição, o Colorado busca a primeira vitória como visitante. Para isso, precisa suprir as ausências de Iago e Paolo Guerrero, que estão servindo suas seleções, além de Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado, lesionados. Pelas ausências no ataque, Rafael Sóbis (foto) ganhará nova oportunidade no time titular. Do outro lado, o Vasco, último colocado na classificação, busca a primeira vitória no campeonato.