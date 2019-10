Série A rodada 28

O Brasileirão chega à sua 28ª de 38 rodadas neste fim de semana. Destaque para o clássico entre Corinthians e Santos, que fazem um duelo direto pelo G4 às 17h deste sábado (26), em Itaquera.

Mesmo sem vencer há cinco jogos, o Corinthians segue bem posicionado na tabela de classificação, em 5º lugar com 44 pontos. Em caso de vitória pode até mesmo entrar no G-4 e encurtar a distância para o terceiro colocado Santos, que tem quatro pontos a mais.

Entre eles está o São Paulo, que às 16h deste domingo (27) reencontra Vagner Mancini agora como comandante técnico do Atlético-MG. No mesmo dia e horário, o Grêmio se reencontrará com sua torcida sem saber ao certo a reação dela no jogo com o Botafogo, pós-eliminação traumática na Libertadores. Também às 16h deste domingo, Athletico-PR e Goiás fazem um confronto de iguais na Baixada. Apenas um ponto separa Furacão de Esmeraldino.

Já os dois últimos jogos da rodada envolvem os dois primeiros colocados da classificação, também no domingo. Às 18h, o vice-líder Palmeiras visita o lanterna Avaí disposto a diminuir a vantagem do líder Flamengo, que é de dez pontos. Entretanto, o Fla irá a campo em seguida, às 19h, para receber o antepenúltimo colocado CSA no Maracanã.

Série B

Pela Série B, a 31ª rodada, iniciada quarta-feira (23), será encerrada às 16h deste domingo (27) com Ponte Preta x Vitória, duelo entre um intermediário na tabela com um ameaçado pela degola. Já neste sábado (26) serão três jogos às 16h30, sendo dois entre ameaçados: São Bento x Guarani e Figueirense x Criciúma, e um entre intermediários: Brasil de Pelotas x Cuiabá.