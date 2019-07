Série A: Dois clássicos de arrepiar

Rio de Janeiro – Após a pausa que definiu os semifinalistas da Copa do Brasil no meio de semana, o Campeonato Brasileiro da Série A retorna com força total.

A 11ª rodada será aberta neste sábado com dois clássicos regionais. Em São Januário, e com bom público, o Vasco de Vanderlei Luxemburgo recebe o Fluminense às 11h em uma partida que deve trazer muita paz ao vencedor e deixar o perdedor em uma situação das mais complicadas.

Já no Beira Rio, Internacional e Grêmio se enfrentam às 19h, em jogo que deve ser marcado pelo uso de jogadores reservas. Ambas as equipes estão disputando a Copa do Brasil e a Copa Libertadores e vêm dando preferência a essas competições de mata-mata em detrimento dos pontos corridos.

Mesmo assim, o Internacional vem fazendo campanha satisfatória, aparecendo na quinta colocação com 16 pontos no Brasileirão. Além disso, o Colorado venceu todas as partidas que disputou no Beira Rio, o que o torna o favorito da partida.

Já o Grêmio começou a competição de forma desastrosa, chegando a passar algumas rodadas na zona de rebaixamento. Com a vitória em casa sobre o Vasco por 2 a 1, o Imortal subiu para a décima colocação com 14 pontos, podendo, dessa maneira, ultrapassar o rival em caso de vitória. No ano de 2019, o Grêmio vem levando vantagens nos Grenais, tendo vencido um e empatado dois, justamente as partidas da final do Gaúcho, onde foi campeão nos pênaltis.

Corinthians x Flamengo em São Paulo

Corinthians e Flamengo farão o grande jogo do futebol brasileiro neste domingo (21). A partida que começa às 16h na Arena Corinthians, em Itaquera, reúne as duas maiores torcidas do País e deve ser marcado pelo equilíbrio.

O Timão está mais descansado que o Flamengo, pois só treinou, enquanto o rival encarou o Athletico e foi eliminado da Copa do Brasil em pleno Maracanã na última quarta-feira.

O fator casa também tem sido decisivo para o Alvinegro neste Brasileiro. Foi em Itaquera que a equipe conquistou três das suas quatro vitórias até agora. Contudo, é provável que a equipe guarde parte das suas energias para o duelo contra o Emelec, na próxima quarta, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Líder encara o Vozão

O líder Palmeiras, quem diria, vai entrar em campo lidando com uma certa pressão depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional. E as chances de deixar o difícil resultado para trás são realmente grandes, mesmo jogando fora de casa. Mesmo assim, o Verdão é favorito diante do Vozão em um Castelão que deve contar com o bom público de sempre a partir das 19h deste sábado (20).

Os times têm objetivos bem diferentes nesse confronto. O Palmeiras tenta conservar sua liderança e, de preferência, manter a invencibilidade que já dura 33 partidas na competição.

O Ceará já se dá por satisfeito de apenas ficar na Série A. O Alvinegro está em 14º na tabela, com 11 pontos.