O brasileiro Sérgio Sette Câmara foi anunciado pela Red Bull como seu novo piloto reserva, de testes e desenvolvimento. Sette Câmara volta ao guarda-chuva da gigante austríaca dos energéticos após ter sido desligado do programa de jovens pilotos no fim do ano de 2016. O que não ficou claro é se Sette Câmara foi desligado ou pediu para sair da McLaren. Ele irá acompanhar a Red Bull no Paddock F-1 durante praticamente toda a temporada.

