Senna faz a pole no Bahrein

Não sem certa surpresa até para ele mesmo, Bruno Senna estabeleceu a volta mais rápida da sessão classificatória e, contando com a contribuição do parceiro francês Norman Nato, colocou o protótipo LMP1 da Rebellion Racing na pole das 8 Horas do Bahrein, quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance. Na média da melhor volta de cada dupla, Bruno e Nato alcançaram a marca de 1m42s979, superando por 144 milésimos a Ginetta de Charlie Robertson e Ben Hanley. A corrida será neste sábado, com largada às 9h (horário de Brasília).