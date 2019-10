Senadores apresentam PEC para cortar número de parlamentares

Brasília – O Grupo Muda Senado, Muda Brasil! convocou a imprensa para falar sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 12/2019, de autoria do senador Alvaro Dias (Pode-PR), que trata da diminuição de parlamentares no Congresso Nacional.

A matéria inicialmente só propunha a diminuição do número de senadores no parlamento brasileiro de três para dois por estado. O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), relator dessa PEC, incluiu uma emenda ao parecer estendendo também o corte para a Câmara, diminuindo um terço dos deputados federais.

“Precisamos de um parlamento mais racional. Temos muitos senadores e deputados e, às vezes, pautas importantes como as reformas não são votadas objetivamente por conta de um complexo jogo de interesses. Então, é fundamental darmos o exemplo e começar cortando na própria carne. O Estado precisa diminuir. O País quer um Estado enxuto e transparente“, argumenta o senador Oriovisto.

De acordo com o relatório, o Senado ficará com 54 senadores (hoje são 81) e a Câmara com 342 deputados (hoje são 513).

Oriovisto destacou ainda que “essa redução trará enorme economia aos cofres públicos, dará mais agilidade ao Congresso, aumentará a transparência e reduzirá as possibilidades de corrupção e negociações espúrias”.

Efeito cascata

O projeto também poderá impactar no número de deputados estaduais, pois há uma vinculação constitucional: a definição da quantidade de parlamentares nas Assembleias Legislativas é proporcional ao número de deputados federais. “A economia é enorme e essa verba pode ser aplicada em setores básicos como educação, saúde e segurança pública”, afirmou Oriovisto.

Tramitação da PEC

A PEC 12/2019 está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai ao Plenário.

O senador Oriovisto acrescenta que “o apoio da população se torna primordial para termos condições políticas de aprovar a PEC 12/2019, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados”.