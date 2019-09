Senado apresenta mais de 460 emendas à reforma da Previdência

Brasília – Senadores apresentaram mais de 460 sugestões de alteração à proposta de reforma da Previdência, até ontem à tarde. Na ponta do lápis, isso significa que, em média, cada senador apresentou até 12 vezes mais emendas do que a média dos deputados. Na Câmara, a PEC (proposta de emenda à Constituição) recebeu 277 emendas.

Com o fim do prazo para emendas no Senado, o relator da reforma, Tasso Jereissati (PSDB-CE), deve apresentar um novo parecer nesta quarta-feira (4) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), espera votar o projeto no mesmo dia.

Ontem (3), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou um acordo de líderes para acelerar a votação. A PEC paralela, na qual foram inseridas alterações como a inclusão de estados e municípios, já será desmembrada e votada na CCJ nesta quarta. Assim, ela já fica pronta para ser votada em plenário, o que deve acontecer até o fim de outubro.

As emendas podem ser acatadas ou não pelo relator. As que ele entender como pertinentes são incluídas no relatório para a votação na comissão.

A maioria das sugestões de mudanças na reforma da Previdência foi apresentada por senadores da oposição – PT, PSB, Rede e PDT.

No entanto, integrantes da base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso também querem alterar a proposta.