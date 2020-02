Seleção feminina de basquete embarca hoje ao Pré-Olímpico

Rio de Janeiro – A seleção feminina enfrentou a Sérvia nessa segunda-feira (3), em amistoso em Belgrado, e terminou derrotada por 73 a 58, em partida que faz parte da preparação para o Pré-Olímpico Mundial, que terá início quinta-feira (6) em Bourges, na França. O Brasil fará mais um treino na Sérvia nesta terça-feira (4) e em seguida embarcará rumo à busca pela vaga em Tóquio 2020.

“Foi muito bom para testar nossa defesa, ataque, colocar o time em ritmo de jogo. É muito parecido com o que vamos encontrar no Pré-Olímpico: times fortes, com muito contato”, disse a armadora Alana.

A estreia no Pré-Olímpico será às 14h de quinta-feira, contra Porto Rico. No sábado (8), o Brasil pegará a França, às 16h30, e, fechando sua participação, no domingo (9), enfrentará a Austrália, às 10h. O torneio dá três vagas para Tóquio 2020.

“O jogo contra a Sérvia foi muito importante para continuar nossa fase de preparação. Foi um ótimo teste, porque a Sérvia nos exigiu defensiva e ofensivamente. Treinamos o timing das jogadas, o ritmo da defesa e o entrosamento. Estamos preparadas para começar a competição”, destacou a armadora Débora.

A seleção feminina vem numa crescente. O Brasil conquistou os Jogos Pan-Americanos Lima 2019, quebrando um jejum que vinha desde 1991. Depois, foi bronze na AmeriCup, fazendo ótimos jogos contra Canadá e Estados Unidos. Por último, venceu Argentina e Colômbia no Pré-Olímpico das Américas, classificando-se para o Pré-olímpico Mundial.