SELEÇÃO DO ANO | Uefa divulga lista com quatro brasileiros

A Uefa divulgou nessa terça-feira (26) quem são os 50 candidatos para formar a seleção do ano, com um time eleito pelo público para definir os 11 melhores da última temporada. As votações foram abertas no mesmo dia, irão até 9 de janeiro no site da entidade e há quatro brasileiros concorrendo – Neymar é a ausência mais marcante. Os votantes têm de escolher entre cinco goleiros, entre eles os brasileiros Alisson e Ederson; 15 zagueiros; 15 meio-campistas, com Fabinho na disputa; e 15 atacantes, incluindo Firmino (foto). Craques como Messi, Cristiano Ronaldo, Salah e Sterling fazem parte da lista, que foi feita por uma equipe da Uefa com base no desempenho entre janeiro e dezembro de 2019. Atual campeão da Champions, o Liverpool é o clube com mais indicados à seleção do ano, com dez jogadores na lista.