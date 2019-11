Seleção de Caiaque vai morar em Cascavel

Cascavel será sede da seleção de caiaque a partir do ano que vem. “Cascavel tem um estádio de canoagem no centro da cidade e não apenas um lago. Além disso, a parceria com o Município e o CRC [Clube de Regatas Cascavel] contou muito para que a gente instalasse aqui, em Cascavel, a equipe nacional permanente de caiaque feminino, a partir de janeiro do ano que vem”, disse ontem Álvaro Acco Koslowiski, supervisor da CBCa (Confederação Brasileira da Canoagem), ao prefeito Leonaldo Paranhos, ao presidente da Fundação Municipal de Cultura e Esportes, Léo Mion, e a atletas de canoagem.

De acordo com ele, os critérios de escolha da cidade-sede da seleção brasileira de caiaque foram avaliados por toda a confederação e as boas condições que o Lago Municipal oferece para a prática do esporte foram essenciais para que as quatro atletas viessem para Cascavel.

“Além das atletas da categoria de base, teremos a Ana Paula Verguts que está se preparando para a Olimpíada de Tóquio e também fará parte da equipe. As atletas morarão em Cascavel para se preparar para a Olimpíada. O objetivo desse projeto é a renovação do caiaque feminino para o alto rendimento para o Brasil. A equipe deve iniciar os treinamentos no dia 20 de janeiro”, completou o supervisor da CBCa.

A partir da instalação das raias, do píer e da implantação da seleção aqui, a Confederação já anunciou investimento de mais de R$ 600 mil em barcos, suportes e equipamentos para essa logística.

As nove raias com mil boias e o píer de 36 metros quadrados devem estar instalados até 15 de janeiro.