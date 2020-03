Seleção brasileira: Tite convoca seleção com trio do Fla e deixa Alisson de fora

Rio de Janeiro – O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (6), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a lista de 24 convocados para defender a seleção brasileira na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Catar 2022. O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 27 de março em Recife e o Peru no dia 31 em Lima.

A grande expectativa era sobre os destaques do Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Tite chamou o trio ofensivo formado por Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Outros cotados, como o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Gerson, ficaram fora.

Outros nomes diferentes em relação às convocações anteriores foram o goleiro Ivan, da Ponte Preta, o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, e o volante Bruno Guimarães, do Lyon e único estreante da lista. Capitão da seleção sub-23 no Pré-Olímpico, ele ganha a chance de fazer parte do time principal.

Já o goleiro Alisson, titular desde antes de Tite assumiu, ficou fora por causa de um problema muscular, que também o deixa sem jogar no Liverpool. Sem ele, abriu oportunidade a Ivan, jovem da Ponte que já tinha sido chamado uma vez no ano passado e é presença constante na lista da seleção olímpica.

Ao todo, Tite chamou um jogador a mais do que o normal porque Gabriel Jesus, expulso na final da Copa América do ano passado, terá que cumprir suspensão automática na estreia. O camisa 9 do Manchester City fica à disposição para a segunda partida.

Para montar a primeira lista de 2020, Tite e sua comissão técnica viajaram por sete países (incluindo o Brasil), assistiram 37 equipes in loco e observaram 42 jogadores de perto. Os dados foram divulgados pelo auxiliar-técnico Cléber Xavier.

Apresentação

A delegação brasileira começará a preparação para as Eliminatórias no dia 23, uma segunda-feira, com treino marcado para a Ilha do Retiro. O estádio do Sport receberá a seleção também na terça, em atividade aberta ao público. Na quarta e na quinta, os comandados de Tite treinarão na Arena Pernambuco, palco do jogo contra a Bolívia.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Ederson (Man. City)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (At. de Madrid)

Zagueiros

Thiago Silva (PSG)

Marquinhos (PSG)

Eder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Arthur (Barcelona)

Bruno Guimarães (Lyon)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Coutinho (B. de Munique)

Atacantes

Bruno Henrique (Flamengo)

Everton (Grêmio)

Gabriel Jesus (Man. City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Jardine chama Vinicius Jr., Paquetá Martinelli para a seleção olímpica

Rio de Janeiro – Logo após a convocação de Tite para a equipe principal, o técnico André Jardine divulgou sua lista para a seleção olímpica. Foi a primeira convocação da equipe após a conquista da vaga para os Jogos Tóquio 2020, e ela apresentou novidades.

Gabriel Martinelli (Arsenal) e Vinicius Jr. (Real Madrid) estão entre os chamados por André Jardine, assim como Lucas Paquetá (Milan), deixado de fora da lista de Tite.

Coordenador das seleções de base, o tetracampeão Branco explicou que o Brasil enfrentaria Coreia do Sul e Egito nesta data Fifa nos Emirados Árabes Unidos, mas que na última quinta (5) recebeu um comunicado da federação local de que “não vai ser possível” realizar tais jogos por causa do surto de coronavírus.

Assim, a seleção olímpica precisa esperar quais serão seus adversários entre os dias 26 e 31 de março, na primeira Data Fifa do ano. Nas Olimpíadas, torneio de futebol masculino começará no dia 23 de julho.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Cleiton (Bragantino)

Lucas Perri (São Paulo)

Phelipe Megiolaro (Grêmio)

Laterais

Emerson (Betis)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (S. Moscou)

Caio Henrique (Grêmio)

Zagueiros

Gabriel (Lille)

Ibañez (Roma)

Luiz Felipe (Lazio)

Lyanco (Torino)

Meio-campistas

Douglas Luiz (Aston Villa)

Lucas Paquetá (Milan)

Matheus Henrique (Grêmio)

Maycon (S. Donetsk)

Pedrinho (Corinthians)

Reinier (Real Madrid)

Wendel (Sporting)

Atacantes

Antony (São Paulo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Hertha Berlin)

Paulinho (B. Leverkusen)

Vinicius Jr. (Real Madrid)