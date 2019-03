Sedes dos Jogos da Juventude serão reveladas na terça-feira

Cascavel – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) finalizou nesta semana a série de visitas técnicas por 10 cidades de todas as regiões do País para escolher as sedes dos Jogos Escolares da Juventude 2019. Desde 12 de fevereiro, dois representantes da entidade rodaram o Brasil em busca das melhores estruturas para receber o futuro do esporte nacional. A definição das novas sedes será terça-feira, dia 2 de abril, quando a diretoria do COB se reunirá para analisar todas as candidaturas.

No Paraná, as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu se candidataram para receber etapas da competição e receberam a visita de representantes do COB neste mês. A Capital do Oeste paranaense pleiteia sediar o Regional Sul/Sudeste/GO/MS, que será de 2 a 6 de setembro, e concorre com Joinville (SC). Já a cidade das Cataratas pleiteia a etapa nacional, de 16 a 30 novembro, e concorre com Blumenau (SC) e Poços de Caldas (MG).

As visitas tiveram o objetivo de instruir as cidades candidatas e validar a documentação para definição das vencedoras. Os principais critérios para a definição das sedes são as garantias governamentais de atendimento ao caderno de encargos, sessão dos locais de competição e centro de convenções (etapa nacional) e disponibilidade e tarifa da rede hoteleira.

“As visitas foram extremamente proveitosas. Estamos muito satisfeitos com o número de cidades que apresentaram candidaturas. É sinal de que o novo formato dos Jogos Escolares se tornou mais atrativo e acessível. Um dos objetivos da mudança era justamente dar a oportunidade de levar a competição a novos locais e com isso disseminar ainda mais o esporte estudantil”, afirmou o coordenador geral dos Jogos Escolares da Juventude, André Mattos.

CANDIDATOS

Regional Sul/Sudeste/GO/MS

(2 a 6 de setembro)

Cascavel (PR)

Joinville (SC)

Regional Norte/DF/MT

(11 a 15 de setembro)

Palmas (TO)

Manaus (AM)

Brasília (DF)

Regional Nordeste

(20 a 24 de setembro)

Mossoró (RN)

Natal (RN)

Etapa Nacional

(16 a 30 novembro)

Blumenau (SC)

Foz do Iguaçu (PR)

Poços de Caldas (MG)