Secretário do Turismo vem a Cascavel hoje

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, é o convidado desta sexta-feira (15) para participar do Bate-Papo Agronômico da Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), em parceria com o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná). Ele vem de Curitiba para falar aos engenheiros agrônomos e demais profissionais sobre os projetos de sua pasta no governo do Paraná e também sobre um assunto bastante importante e relevante ao setor produtivo da região oeste: as licenças ambientais do IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

O bate-papo será nesta sexta-feira (15), às 19h, na sede da Areac, na Rua Paranavaí, 1.370, no Bairro Pacaembu.