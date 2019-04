Secretaria da Fazenda quer força-tarefa para combater contrabando

Fazenda articula força-tarefa e até disque-denúncia

Curitiba – A Secretaria Estadual da Fazenda inicia nesta sexta-feira (26) as articulações para criar uma força-tarefa para combater os crimes de contrabando e descaminho no Paraná. A iniciativa prevê ainda a criação de um disque-denúncia para facilitar a desarticulação de grupos que atuam nas atividades ilícitas.

O secretário da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior, agendou audiências com representantes de dois segmentos afetados diretamente por este tipo de prática. Às 11h, Renê Júnior se reúne com representantes dos produtores e da indústria do fumo. Às 14h será a vez dos representantes dos produtores de vinhos e destilados.

As duas reuniões serão realizadas na sede da Secretaria da Fazenda, na Avenida Vicente Machado, 445, em Curitiba. “A intenção é criar mecanismo para combater o descaminho e o contrabando, principalmente a falsificação”, disse o presidente da Abrabar/Sindiabrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas), Fábio Aguayo.

“São produtos que invadiram o Paraná e o Brasil, o que está gerando queda de receita, prejuízos à população através do desemprego e riscos à saúde pública”, ressaltou.

A expectativa dos representantes dos setores é de que a força-tarefa estadual vá ao encontro da grande operação de combate ao contrabando e ao descaminho anunciada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A ação inclui a instalação de um projeto-piloto de inteligência de segurança nas fronteiras em Foz do Iguaçu.