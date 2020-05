Secretaria confirma que menino de oito anos morreu por causa da dengue

Assis Chateaubriand – A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand oficializou, na tarde dessa segunda-feira (11), que a morte do pequeno Matheus Gomes da Silva, de oito anos de idade, ocorrida no dia 21 de abril, foi por dengue.

Desde então, em conjunto com a 20ª Regional de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, o Município deu início ao processo investigativo para apurar a causa do óbito. O resultado confirmou que ele foi vítima da dengue grave.

Devido ao agravamento de seu estado de saúde, o menino foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel, mas não resistiu às complicações.

Assis Chateaubriand também investiga a morte de uma menina de 11 anos, que foi atendida com sintomas de dengue, mas foi transferida para o HU de Cascavel com suspeita de covid-19, e não resistiu. Um dos testes feitos na criança deu positivo para o novo coronavírus, mas o resultado do Lacen foi negativo. Por conta da inconclusão do diagnóstico, uma investigação foi aberta, mas o resultado ainda não foi divulgado.