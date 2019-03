Saúde libera recursos para hospital do Sudoeste e do Trabalhador

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, assinou liberação de recursos de R$ 1.161 milhão para o Hospital Regional do Sudoeste, que fica em Francisco Beltrão e faz parte da rede de unidades próprias do estado do Paraná, sendo administrado pela Funeas – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná. - Curitiba, 29/03/2019 - Foto: Americo Antonio/SESA

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, assinou liberação de recursos de R$ 1.161 milhão para o Hospital Regional do Sudoeste, que fica em Francisco Beltrão e faz parte da rede de unidades próprias do estado do Paraná, sendo administrado pela Funeas – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná. - Curitiba, 29/03/2019 - Foto: Americo Antonio/SESA

O Governo do Estado liberou na quinta-feira (28) R$ 1,161 milhão para o Hospital Regional do Sudoeste, que fica em Francisco Beltrão e faz parte da rede de unidades próprias do Estado do Paraná, sendo administrado pela Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde).

“Reafirmamos assim a meta de regionalização da Saúde do Governo Ratinho Junior e da Secretaria, levando assistência especializada e de qualidade para os municípios”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Parte da verba foi liberada por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Assis do Couto, e apoio dos deputados estaduais que representam a região Sudoeste, Ademar Traiano e Wilmar Reichembach.

A verba será usada na compra de equipamentos para endoscopia, exame de imagens capaz de diagnosticar doenças do aparelho digestivo; colonoscopia, imagens para diagnóstico de doenças do intestino; histeroscopia, que permite visualizar o interior do útero, colher amostras e fazer pequenas correções cirúrgicas; litotriptor, equipamento utilizado no tratamento de cálculos renais, biliares e vesiculares, e um equipamento de videolaparotomia, para realização de cirurgias por vídeo na região abdominal.

Segundo o secretário Beto Preto, são equipamentos para exames importantes que vão ajudar a melhorar as condições de saúde e tratamento da população da região Sudoeste. São mais de 40 municípios das 7ª e 8ª Regionais de Saúde (Pato Branco e Francisco Beltrão) com cerca de 600 mil habitantes.

REFERÊNCIAS – O Hospital Regional do Sudoeste tem 135 leitos, 5 salas cirúrgicas, 20 leitos de UTIs adulto e neonatal, 5 leitos para cuidados intermediários. A instituiçao faz cerca de 900 atendimentos por mês de urgência e emergência, 1.800 atendimentos ambulatoriais, 430 procedimentos cirúrgicos e 90 partos.

Segundo a diretora Cintia Ramos, o hospital é referência em trauma, gestação de alto risco, cirurgia pediátrica e urologia. “Com os novos equipamentos vamos melhorar e agilizar ainda mais o nosso atendimento”, afirmou.

HOSPITAL DO TRABALHADOR – O Hospital recebeu novos equipamentos e investimentos para o Centro de Excelência em Atenção à Mulher.

O secretário Beto Preto recebeu na quinta-feira (28) o diretor-geral do Hospital do Trabalhador, Geci Labres de Souza, para o repasse de recursos e aquisição de novos equipamentos e investimentos na ala do Centro de Excelência em Atenção à Mulher.

O Hospital é um importante aliado no atendimento de urgência e emergência em toda Curitiba e também na região metropolitana. Essa nova ala já ganhou reconhecimento da Caixa Econômica Federal como sendo um projeto cujos recursos foram utilizados com excelência na sua execução. “Os investimentos nos hospitais são muito importantes para toda a população, e esse em particular vai atender pessoas de Curitiba e região metropolitana” , disse o secretário.

Os investimentos contemplam a compra de equipamentos como lâmpadas cirúrgicas, poltronas para os acompanhantes, mesa para exames, cardiotocógrafo, ultrassom portátil, equipamentos hospitalares, entre outras aquisições importantes para o bom funcionamento do Hospital.

O diretor Geci Labres salientou a importância da substituição de equipamentos antigos já danificados por novos. “É uma nova ala que está sendo ativada progressivamente de acordo com o treinamento das equipes e contratação e agora esses equipamentos vêm reforçar o propósito do governo do Estado de ativar todo o complexo até o final do ano”, afirmou.