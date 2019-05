Saúde inicia projeto “Detox da Mente”

Mudar a mente é o primeiro passo para mudar o corpo. Essa é uma frase muito usada por psicólogos e nutricionistas durante o processo de emagrecimento de pacientes que desejam mudar o estilo de vida. Em Santa Terezinha de Itaipu, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) iniciou o projeto “Detox da Mente”.

De acordo com a psicóloga do NASF, Josielen de Godoi, o projeto tem como objetivo suprir a demanda de pessoas que buscam por novos hábitos alimentares. “Essa é uma ação que teve início a partir do número de encaminhamentos tanto para área de nutrição quanto para psicologia, com o mesmo objetivo, emagrecimento. Com isso, decidimos montar um grupo unindo as duas áreas, já que elas atuam de forma integrada, garantindo melhores resultados para os pacientes”, explica.

Ainda de acordo com Josielen, o grupo vai contar com 12 sessões, totalizando três meses de atividades voltadas para mudança de hábitos, postura e avaliação de sentimentos em prol da reeducação alimentar. “Esse é um grupo estruturado que vem obtendo bons resultados. No município de Santa Terezinha de Itaipu adaptamos o grupo para nossa realidade”.

Os especialistas têm, cada vez mais, relacionado a obesidade à maneira como as pessoas pensam, e não apenas às comidas ingeridas e à quantidade de exercícios físicos realizados. Isso porque existe uma comunicação entre mente e corpo, e quem controla o comportamento humano é a nossa mente.