São Paulo e Grêmio empatam sem gols na abertura da 17ª rodada

São Paulo e Grêmio iniciaram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na manhã deste sábado (31). Jogando para um Morumbi cheio, os tricolores ficaram apenas no empate por 0 a 0. Os donos da casa até criaram mais oportunidades, mas esbarraram em uma ótima atuação do goleiro Júlio César. Pelo lado paulista, Tiago Volpi também fez boas defesas, evitando uma derrota em casa.

Com o resultado, o time paulista vai aos 31 pontos e sobe, momentaneamente, para a terceira posição. Já o Grêmio, com 22 pontos conquistados, ocupa a 11ª colocação. Ambos os times, no entanto, podem cair na tabela com o decorrer da rodada.

+ Confira a tabela completa da Série A do Brasileirão

O jogo

A primeira etapa foi muito disputada, com boas oportunidades de gols para os dois lados. Com o apoio da torcida, que encheu o Morumbi, o São Paulo foi quem apareceu primeiro com perigo no ataque. Aos sete minutos, após jogada de Tchê Tchê, Antony ficou com a sobra dentro da grande área. O garoto finalizou de primeira, mas a bola foi para fora.

O Grêmio tentava manter o controle da posse de bola e, aos 25, teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial. Após falha da zaga, Luan roubou a bola de Arboleda já dentro da área e rolou para Juninho Capixaba. O lateral emendou de perna direita, no canto, obrigando o goleiro Tiago Volpi fazer uma bela defesa, colocando para escanteio.

Já nos acréscimos, Tchê Tchê recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas Júlio César espalmou e impediu o gol são-paulino. Com isso, os times foram para os vestiários em igualdade e sem balançar as redes.

Na volta para a etapa final, o São Paulo foi logo para cima. No primeiro minuto, Antony arriscou de fora da área, mas Júlio Cesar salvou o Grêmio mais uma vez. Com o jogo lá e cá, aos 10 foi a vez de Thaciano, do Tricolor gaúcho, mandar uma bomba de longe. Tiago Volpi, no entanto, se esticou todo para fazer uma boa defesa.

Nos minutos finais, a equipe do Morumbi ensaiou uma pressão e levou perigo ao gol gremista. Aos 37 minutos, Igor Gomes bateu no cantinho, e Júlio César foi buscar. No minuto seguinte, foi Antony que finalizou forte, para nova intervenção do camisa 22. A última grande oportunidade do jogo foi de Daniel Alves. O jogador da Seleção Brasileira recebeu a bola na linha de fundo, depois de um contra-ataque puxado pelo São Paulo, e chutou cruzado. A bola bateu na trave antes de ir para fora.