São Paulo confirma Alexandre Pato

Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O Tricolor venceu a disputa com Palmeiras e Santos pelo atacante e confirmou, ontem, o retorno do jogador para uma segunda passagem pelo Morumbi. O contrato será válido até dezembro de 2022. No primeiro ano, Pato receberá um salário mais baixo do que no restante do período. Depois, para as temporadas seguintes, o valor será reajustado. O clube fará ao jogador o ressarcimento dos 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) que ele desembolsou para rescindir seu vínculo com o Tianjin Tianhai, da China – esse valor será diluído ao longo do contrato. Pato só deverá reestrear no São Paulo no Brasileirão, a partir do dia 28 de abril.