São Miguel do Iguaçu realizará Festival de Arrancada domingo

O Festival de Arrancada de São Miguel do Iguaçu atrairá muitos competidores do Paraguai e da Argentina Crédito: Divulgação

Os motores vão roncar domingo em São Miguel do Iguaçu, com o 1º Festival de Arrancada, no Aeroporto da Cacic. As provas serão a partir das 8h30 na pista do aeroporto da Cacic, nas categorias de carros e motos. O ingresso é 2 quilos de alimento não perecível, que serão doados à Secretaria Municipal de Assistência Social de São Miguel do Iguaçu.

A promoção e a organização serão do Geceg, com apoio da Costa Oeste FM, da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu e do Jornal O Autódromo, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Mais informações pelo Whats (45) 99977-5837 (Oliveirinha) e (45) 99991-6972 (Mafra).