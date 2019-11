São Miguel contará com uma Clinica de Imagens e Diagnóstico

Mais um prédio público está passando por reforma e ampliação em São Miguel do Iguaçu. Desta vez, a antiga Clinica de Especialidades recebe adequações para se tornar uma nova Clinica de Imagens e Diagnóstico.

O novo local será de 267,64 m², um investimento de R$ 143.992,64 e, contará com a instalação do tomógrafo computadorizado helicoidal, doado pela Câmara dos Deputados. Além dos demais aparelhos de ultrassonografia e endoscopia. A nova Clínica de Imagem é na Rua Euclides da Cunha, ao lado do Complexo Hospitalar.

A empresa vencedora da licitação, Mettaeng Construtora de Obras Eireli, tem prazo de execução de 90 dias para reformar e ampliar o local.

Atualmente, a Clinica de Especialidades está atendendo na Avenida Iguaçu, próximo ao Colégio Ativa.