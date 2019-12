Santos vence o Chapecoense e se isola na vice-liderança da série A

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo (1º), e se isolou na vice-liderança da competição. Na Vila Belmiro, Lucas Veríssimo e Evandro marcaram os gols da vitória santista.

Com o triunfo, o Peixe agora tem 71 pontos, três a mais que o Palmeiras, terceiro colocado. A Chape, com 28, ocupa o 19º lugar e já está confirmada na disputada da Série B em 2020.

+Confira a tabela completa do Brasileirão!

O jogo

Jogando em casa, o Santos teve domínio absoluto no primeiro tempo diante da Chapecoense. Tanto que o placar foi aberto logo aos sete minutos de bola rolando. Evandro fez boa jogada pela esquerda, avançou com a bola e mandou na cabeça de Lucas Veríssimo: 1 a 0. A pressão alvinegra continuou, e o segundo gol quase saiu aos 34, quando Sasha chutou com perigo, e João Ricardo fez grande defesa.

Na volta do intervalo, as redes também balançaram cedo. Aos quatro minutos, Sánchez abriu para Marinho na esquerda, e o atacante chutou forte na direção da área. Evandro apareceu no primeiro poste e desviou: 2 a 0. Com a Chape sem poder de reação, o Peixe seguiu tomando conta das ações e administrou o resultado positivo até o apito final.