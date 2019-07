Santos vence o Avaí e assume a liderança do Brasileirão

O Santos está na liderança do Campeonato Brasileiro! Neste domingo (28), o Peixe derrotou o Avaí por 3 a 1, na Vila Belmiro, e assumiu o topo da tabela de classificação, com 29 pontos – dois a mais que o Palmeiras, que desceu para o segundo lugar. A equipe catarinense, com cinco, segue na lanterna da competição.

O jogo

Jogando fora de casa, o Avaí adotou uma postura agressiva nos primeiros minutos, mas o Santos logo freou o ímpeto do visitante. Aos oito minutos de bola rolando, Sánchez cobrou falta, e a bola sobrou nos pés de Derlis González, que chutou forte para fazer 1 a 0. O Peixe seguiu a pressão, dando trabalho ao goleiro Lucas Frigeri. O time catarinense não se abateu e seguiu buscando o gol. E, aos 27, Léo se livrou da marcação e cruzou. João Paulo ficou com a bola e bateu no canto direito de Éverson para empatar a partida. De olho na liderança da competição, o Santos logo voltou a ficar na frente. Aos 32, Soteldo fez ótima jogada pela esquerda, deixou a marcação para trás e cruzou com precisão para Carlos Sánchez cabecear para o fundo das redes: 2 a 1.

No segundo tempo, o Santos administrou bem o resultado e seguiu em busca de mais gols. Aos 23, Lucas Figeri rebateu o chute de Felipe Jonatan, e Sasha tentou a finalização, mas a bola explodiu nas mãos do goleiro e bateu na trave. Em mais um rebote, Sánchez foi travado por Julinho. Depois, Marinho teve o chute defendido pelo goleiro do Avaí. O time catarinense também tentou o gol, mas a melhor chance foi defendida por Éverson. Aos 25, Pedro Castro lançou Gegê, que girou e bateu para grande defesa do arqueiro santista. Para fechar a vitória, Felipe Jonatan ampliou aos 32 após receber lançamento de Jorge, dar um balão em Betão e invadir a área para fazer 3 a 1.