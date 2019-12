Santos goleia o Flamengo e confirma o vice-campeonato da Série A

No encontro entre os dois melhores times do Brasileirão, o Santos levou a melhor sobre o campeão. Na tarde deste domingo (8), o Peixe não tomou conhecimento do Flamengo na Vila, jogou com intensidade do início ao fim e goleou por 4 a 0, confirmando o vice-campeonato da Série A. Marinho, Sanchez (duas vezes) e Sasha fizeram os gols no duelo válido pela última rodada.

A vitória deixou a equipe de Jorge Sampaoli na segunda posição do Brasileirão, com 74 pontos, 16 a menos que o time de Jorge Jesus, campeão com 90 pontos.

O Santos dominou o Flamengo na primeira etapa na Vila. Aos 14 minutos, Sanchez enfiou a bola com maestria para Soteldo. O venezuelano dominou, travou e rolou para Marinho, que por sua vez apareceu na entrada da área e bateu de primeira, sem chances para Diego Alves. Seguindo em ritmo acelerado, o Peixe ainda contou com falha de Filipe Luís: aos 22, o lateral recuou mal, Sanchez aproveitou o vacilo, invadiu a área e chutou cruzado: 2 a 0.

O Peixe seguiu sem dar chances ao Rubro-Negro depois do intervalo. Aos 17, Soteldo fez outra boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Sasha fazer o terceiro. Depois, aos 39, Diego errou passe no ataque, Marinho ficou com a bola, tocou para Victor Ferraz. O lateral cruzou para Sanchez, livre na área, marcar o quarto.