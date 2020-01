Santos e Bragantino um grande teste ja na estréia dos dois clubes

Que teste

O Campeonato Paulista 2020 começa hoje para Santos e Bragantino, que se enfrentam às 19h15 na Vila Belmiro. Será um teste e tanto para os times alvinegros, que jogam um futebol ofensivo e terão comandantes novos. No Peixe, o português Jesualdo Ferreira, que tem “DNA ofensivo”, segundo o presidente santista, deverá mandar a campo a seguinte formação: Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonathan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Sasha e Kaio Jorge.

Bragantino

Já o Bragantino, que adotou “Red Bull” antes do nome, colocará à prova todo o investimento milionário que tem recebido desde a parceria com a gigante mundial de energéticos. Na primeira temporada depois da assinatura do contrato, no ano passado, sobrou na Série B do Brasileiro, tendo sido campeão incontestável com antecedência. Para este Paulistão, entretanto, chega sem o técnico Antônio Zago, que fechou com o Kashima Antlers, do Japão. Nesta noite, o interino Vinicius Munhoz comandará o Massa Bruta.

Endinheirado

O poderio financeiro do Red Bull Bragantino já é destaque mundial. Até o momento, a fábrica de energéticos que financia o time de Bragnaça Paulista desde o ano passado já gastou 12,9 milhões de euros (R$ 60 milhões) na chegada de novos jogadores para o elenco do time em 2020. Esse é o décimo maior investimento do planeta nesta janela de transferência, e o segundo mais expressivo de um clube não-europeu. Apenas o Chivas Guadalajara, do México, comprou mais: 31,5 milhões de euros (R$ 146 milhões).

A equipe

O gastão número 1 do Brasil em 2020 contratou seis reforços até o momento. O zagueiro Leo Realpe e os atacantes Artur, Alerrando e Thonny Anderson tiveram seus direitos econômicos comprados, enquanto o lateral-esquerdo Luan Cândido e o volante Matheus Jesus chegaram por empréstimo. Deles, é certo que Realpe e Jesus estão fora da estreia, por questões documentais. Já a escalação titular é incógnita.