Santa Terezinha monta 1ª Orquestra de Viola Caipira

Manter a essência do instrumento, porém com a versatilidade de tocar outros ritmos. Esta é a proposta da primeira Orquestra de Viola Caipira, uma novidade que está sendo criada pelo Departamento de Cultura de Santa Terezinha de Itaipu e irá envolver, a princípio, 10 crianças instrumentistas e cinco vocais.

A proposta foi apresentada pelo diretor do departamento, Mário Alarcon, na noite de quarta-feira (17) para os pais dos alunos selecionados que participam gratuitamente das aulas de viola caipira, no município. “Chegou a hora de darmos um passo a mais. Hoje temos condições de montar nossa orquestra de viola e mostrarmos o potencial de nossos alunos em apresentações dentro e fora de nossa cidade”, avaliou Alarcon.

Segundo ele, os alunos – há três anos -, fazem parte do projeto Viola Lindeira, desenvolvido por Itaipu Binacional em parceria com o governo municipal e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Quanto ao critério de seleção dos membros da orquestra, o diretor citou o melhor desenvolvimento com o instrumento e a vontade de aprender. “Mais do que formarmos bons instrumentistas, vamos trabalhar a disciplina, a postura, o comportamento, o senso de responsabilidade, o bom desempenho escolar. Vamos cobrar e àqueles que não se encaixarem, serão substituídos”.

Para Silvana Mendes Dias, mãe de um dos alunos selecionados, a iniciativa é positiva e muito animadora. “Não imaginava que meu filho teria um incentivo tão grande e, ao mesmo tempo, a oportunidade de reforçar valores que ensinamos em casa”.

Do mesmo sentimento compartilha o pai, Valmiro da Silva. “A oportunidade é maravilhosa ao se resgatar, por meio dessa nova geração, a boa música do passado. Com certeza a orquestra será um sucesso e o estímulo à formação de nossos filhos, servirá para a vida”, afirmou. Com 10 anos, Vanderlei Reimundo Ziguer, integra o grupo de selecionados. “Estou feliz e vou dar o meu melhor”.

Batuta – Os ensaios semanais estarão sob coordenação dos professores que fazem parte do Departamento de Cultura, Allisson Wilhan da Silva(técnica de vocal) e Fabrício Sandoval (instrumento).