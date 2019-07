Santa Terezinha conquista prata e bronze em campeonato de Wrestling

Os lutadores de Santa Terezinha de Itaipu, Fabrício Matheus Neves e Alesandro Spohr conquistaram medalha de prata e bronze no Campeonato Brasileiro (Sub-15) de Wrestling e Copa Fepala Cadetes & Junior de Wrestling, nos estilos Livre, Greco-Romana e Feminino no sábado (20).

O campeonato foi disputado no município de São José dos Pinhais. Wrestling é um estilo de luta livre americana, onde os lutadores competem sem o auxílio de armas e a Copa Fepala Cadetes & Junior de Wrestling promove competições nos estilos Livre, Greco-Romana e Feminino.

Os lutadores itaipuenses, Fabrício Matheus Neves e Alesandro Spohr lutaram em suas respectivas categorias de idade e peso. Darwyn Augusto foi o técnico. Alesandro Spohr ficou com a medalha de bronze no Estilo Livre da Copa Fepala Cadetes; já Fabrício Matheus conquistou duas medalhas de prata, no Estilo Livre e Greco-Romana.

Na sequência da competição, os atletas e o técnico itaipuenses continuarão em São José dos Pinhais, treinando no Camping de Treinamento promovido pela Confederação Brasileira de Wrestling e Comitê Olímpico Brasileiro. Vale ressaltar que nesse local é feito o treinamento dos principais lutadores do Brasil e o aperfeiçoamento de treinadores.

Na cidade – Os lutadores itaipuenses e o técnico Darwyn Augusto treinam na Academia Municipal de Artes Marciais de Santa Terezinha de Itaipu. De acordo com o técnico, a cada temporada a qualidade técnica e resultados dos atletas aumentam. Atualmente o Wrestling itaipuense está com bons resultados no âmbito nacional e já está se preparando para entrar com força no cenário internacional.

O próximo passo será nos Jogos Escolares do Paraná, que é classificatório para os Jogos Escolares da Juventude, que é a porta de acesso para uma das maiores competições internacionais para atletas em idade escolar, o Gimnasíada (Jogos Escolares Mundiais).

O Wrestling será disputado nos Jogos Escolares do Paraná no dia 03 de agosto de 2019, em Foz do Iguaçu. Santa Terezinha de Itaipu estará participando com atletas de três colégios estaduais: Arcângelo Nandi, Carlos Zewe Coimbra e Dom Manoel Könner.