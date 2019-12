Santa Terezinha abre dezembro com caminhada orientada

A prática de atividade física, como a caminhada, tem conquistado cada vez mais adeptos. A sensação de bem-estar e o visual durante o percurso fazem da atividade uma das preferidas do público que busca incluir hábitos saudáveis na rotina. Mas, por mais simples que pareça, a caminhada exige alguns cuidados e deve ser feita sob orientação de um profissional.

Em Santa Terezinha de Itaipu, a administração municipal, por meio da Secretaria de Esportes, inicia nesta segunda-feira, das 17h30 às 20h30, no Parque de Exposição e Lazer, o projeto “Caminhada Orientada”.

“O local é mais que apropriado para prática de atividades em família. Enquanto os pais realizam a prática esportiva, os filhos podem se divertir andando de bicicleta, patins e skate”, disse o secretário de Esportes, Rêmulo Ramalho ao acrescentar que o local é asfaltado, iluminado e conta com a presença de guarda patrimonial que permanecerá no local todos os dias. “Ao invés da população realizar corrida e caminhada no trajeto da estrada do barro branco, convidamos para que realizem em um local preparado e com total segurança”, orientou.

Segundo ele, a ideia do acompanhamento é garantir atividades que gerem também uma progressão ao participante e não se torne apenas parte de uma rotina, sem evolução. “Por isso, estamos proporcionando a presença de um profissional de educação física para estar no local oferecendo dicas de postura corporal, alongamento, além da aferição da pressão arterial. No Parque de Exposições e Eventos foi montada uma tenda para atendimento da população, com água e banheiros químicos.

Além disso, o local estará aberto de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h. “O parque estará aberto o dia todo para atender àquelas pessoas que realizam atividades físicas em horários alternados, sendo mais uma opção de lazer”, pontuou.