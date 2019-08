Santa Izabel do Oeste recebe feira de serviços gratuitos

A feira de serviços Paraná Cidadão vai levar para Santa Izabel do Oeste e região diversos serviços gratuitos durante três dias. No início das atividades, na quarta-feira (28), a ação do Projeto Criança e Adolescente Protegidos vai confeccionar, de forma exclusiva, a carteira de identidade e o CPF para menores de idade. O evento acontecerá no Centro Social, na Avenida dos Pinheiros, ao lado da Igreja Matriz, no Centro. Essa é a 14ª edição do evento em 2019.

Na quinta e sexta-feira (29 e 30) o mutirão vai ofertar de graça para a população serviços como a emissão de carteira de identidade; CPF; carteira de trabalho e intermediação para vagas de emprego. Também serão realizadas ações e orientações nas áreas de Garantia de Direitos e Cidadania; Segurança, Educação; Saúde; Agricultura; Meio Ambiente; Urbanismo; Infraestrutura; Energia Elétrica; Saneamento; Habitação; Social; Cultura; Esporte e Lazer.

“São mais de 30 serviços que disponíveis para toda a população. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer fazer, ou renovar um documento, procurar uma vaga de emprego ou receber algum atendimento e orientações em diversas áreas”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

A feira é promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, em parceria com a prefeitura de Santa Izabel do Oeste e parceiros voluntários.

Serviço

Feira de Serviços – Paraná Cidadão em Santa Izabel do Oeste

Data: quarta, quinta e sexta-feira (28, 29 e 30)

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro Social, na Avenida dos Pinheiros, Centro, (ao lado da Igreja Matriz), Santa Izabel do Oeste-PR