Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel foram acionadas no fim da manhã dessa terça-feira (27) para combater um incêndio ambiental de grandes proporções na região do bairro 14 de Novembro, na região Sul do município.

O fogo consumiu rapidamente uma área de mata no fundo de uma chácara e havia risco de que o fogo chegasse até às residências que ficam na área.

Não se sabe como o incêndio começou. Os moradores fizeram o resfriamento prévio das residências até a chegada do Corpo de Bombeiros.