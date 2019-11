SAN-SÃO | Santos x São Paulo vale Libertadores

Em uma Vila Belmiro lotada neste sábado (16), Santos e São Paulo abrem a 33ª rodada do Brasileirão em clássico marcado para as 17h. O Peixe, terceiro colocado e embalado por quatro vitórias seguidas, pode carimbar sua vaga para a Libertadores 2020 com mais três pontos, enquanto o Tricolor, que amarga duas derrotas seguidas, é o quinto colocado sem chances de volta ao G4 nesta rodada, mas com possibilidade de deixar o G6 em caso de novo tropeço. No Santos, Sampaoli não conta com Derlis González e Soteldo (foto), convocados para Paraguai e Venezuela, respectivamente. No São Paulo, Antony, suspenso, está fora, o que deve fazer Daniel Alves atuar no meio de campo e Juanfran ser titular na lateral direita.