Sampaoli diz que não pediu demissão e caso irá à Justiça

São Paulo – Treinador argentino vice-campeão brasileiro este ano, Jorge Sampaoli travará uma disputa judicial com o Santos, após sua saída do Peixe.

Ele tem contrato até o próximo dia 31 de dezembro, mas de forma surpreendente, o clube praiano anunciou na noite de terça-feira (10), às 23h40, que Sampaoli havia pedido demissão um dia antes – na segunda-feira (9), portanto – em reunião com o presidente do Santos, José Carlos Peres. É que desde ontem (11) está extinta a multa rescisória de contrato entre o treinador e o Peixe, no valor de R$ 10 milhões.

Na noite da última segunda, o treinador, segundo o Santos, pediu demissão ao não ter algumas reivindicações atendidas pela diretoria da equipe, como investimentos de R$ 100 milhões no elenco e mandar todos os jogos na Vila Belmiro em 2020 – e nenhum no Pacaembu, como foi este ano, em busca de maior arrecadação.

Na ocasião, nenhum papel foi assinado, e no dia seguinte, minutos antes da data que encerraria a cláusula rescisória, o Santos anunciou o pedido de saída do profissional, que interessa ao Palmeiras. Aliás, o Peixe cogita também uma ação pela negociação entre Verdão e Sampaoli enquanto o treinador cumpria contrato no time da Vila Belmiro.