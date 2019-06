Sábado tem Arraiá APAExonado

O arraiá mais APAExonante de Cascavel será neste sábado. A festança começa às 14h, no ginásio da Apae de Cascavel. O Arraiá APAExonado, como é conhecido, terá muita pipoca, pinhão, quentão, guloseimas e apresentações de dança.

As barracas típicas das empresas parceiras do arraiá vão comercializar bolos, pastel, cachorro-quente, algodão-doce, maçã do amor, canjica, pamonha, milho verde, e muito mais. E para a diversão das crianças, a barraca da pescaria também não poderia ficar de fora. A novidade neste ano é a aquisição do passaporte para o Espaço Kids, com uma variedade de brinquedos infláveis, como o escorregador, crocodan, cai cai, chute a gol, tiro ao alvo e duas camas elásticas.

Estão programadas ainda as seguintes apresentações: Grupo juvenil do CTG Estância Colorada, dança com alunos e professores da Educação Infantil, ao som de Menina Bonita; dança de quadrilha apresentada por alunos cadeirantes e professores da Educação de Jovens e Adultos; dança dos alunos e professores do Ensino Fundamental, ao som de Penerô Xerém; dança folclórica com alunos do EJA; dança gaúcha com Matheus e Camila, do Grupo de Dança Marcos do Sul; apresentação da Dança da Tapioca, com alunos do EJA e por fim, a apresentação do Grupo Passos da Igualdade, da Secretaria de Cultura e Esporte – Paradesporto, com a música, Festa no Interior. Serão cinco horas de muita animação com participação aberta à toda comunidade.

SERVIÇO:

EVENTO: Arraiá APAExonado

DATA: 15/06/2019

HORÁRIO: 14h às 19h

LOCAL: Ginásio da Apae de Cascavel

ENDEREÇO: Rua Manaus, 3990, no bairro Recanto Tropical