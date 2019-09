Sábado com 10 provas no Autódromo Zilmar Beux

O sábado será um dia especial para quem gosta de automobilismo e de alto nível. A etapa de encerramento do Turismo Nacional terá oito provas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Também está na programação duas provas da Sprint Race.

A programação prevê para as 8h40 largada da 1ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 9h20, a 2ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 10h, a 1ª prova da Sprint Race; às 10h50, a 1ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; às 11h30, a 2ª prova da classe 2 do Turismo Nacional; às 12h50, a 2ª prova da Sprint Race; às 13h40, a 3ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 14h20, a 4ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 15h15, a 3ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; às 15h55, a 4ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; e, às 16h25, solenidade de premiação da Sprint Race e do Turismo Nacional.