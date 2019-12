Rumo a Tóquio 2020: Judô brasileiro termina o ano em quarto no ranking mundial

Rio de Janeiro – Após um ano de competições acumulando pontos, os judocas brasileiros fizeram o Brasil terminar o ano na quarta colocação do ranking mundial da Federação Internacional de Judô.

O Brasil aparece na quarta colocação com 100.953 pontos, somente atrás de França (116.964), Rússia (148.506) e Japão (226.154). Esses pontos são a somatória de todos aqueles conquistados individualmente por todos os judocas brasileiros durante o ano em todas as competições oficiais disputadas.

Com 10.897 pontos, a categoria acima de 78 kg feminina foi a que mais contribuiu com a quarta colocação geral do Brasil. Maria Suelen Altheman, quarta do colocada no ranking individual, e Beatriz Moura, sétima, foram responsáveis por 98 por cento desses pontos.

Maria Suelen foi inclusive quem mais contribuiu individualmente. Foram 5.653 pontos, 43 a mais que os 5.610 da judoca Mayra Aguiar, segunda colocada no ranking mundial na categoria até 78 kg. Mayra é, inclusive, a melhor atleta brasileira no ranking em 2019. Ela foi bastante regular durante o circuito e ainda conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial deste ano.

No lado masculino, a categoria que mais rendeu pontos ao Brasil foi a até 48 kg. Ao todo, foram 9.229, somados em grande parte por Eric Takabatake, Felipe Kitadai, Phelipe Pelim e Allan Kuwabara, quatro judocas que devem brigar pelas vagas olímpicas. Individualmente, o judoca que conquistou mais pontos para o Brasil foi Daniel Cargnin, da categoria até 66 kg, com 4.053 pontos.

O ano

Durante 2019, a seleção brasileira de judô conquistou 34 medalhas em sete etapas de Grand Slam. Apenas o Japão, maior potência mundial do Judô, conquistou mais medalhas do que o Brasil nos Grand Slam de 2019: 79 pódios. Os judocas voltarão a competir no Grand Prix de Tel Aviv, em Israel. A competição ocorre dos dias 23 a 25 de janeiro.