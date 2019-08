Rumo à elite: Coritiba vai a Bragança Paulista em busca da liderança da Série B

Curitiba – Melhores equipes da Série B, Bragantino e Coritiba ficam frente a frente nesta quinta-feira para um confronto direto pela liderança do campeonato, às 21h30, no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista (SP), pela abertura da 18ª rodada da competição.

Apenas dois pontos separam os rivais na tábua de posições. O Bragantino lidera a classificação com 34 pontos e o Coritiba é o segundo colocado com 32. O time paranaense, entretanto, ostenta sequência sem derrota superior a do rival. Já são oito jogos sem perder para o time alviverde, contra três da equipe alvinegra.

Para este confronto, no qual ambos buscam dar um passo rumo a terminar o primeiro turno na primeira posição, o técnico Humberto Louzer escolheu Felipe Mattion para o lugar do suspenso Diogo Mateus, na lateral direita. O restante da equipe será a mesma que venceu o Oeste na última rodada.