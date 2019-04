Rondonenses conquistam 14 medalhas de ouro em Paranaense de Karatê

Marechal Cândido Rondon foi um dos grandes destaques da abertura do Campeonato Paranaense de Karatê Fekip 2019, realizado em Mamborê, no último sábado (06). O município foi para a competição com uma delegação de 17 atletas, que juntos conquistaram 14 medalhas de ouro, 6 de prata e 9 de bronze.

Os atletas que representaram o município integram a Academia Liberdade Shotokan. As medalhas de ouro foram conquistadas por Pedro Silva (mirim 7/8), Kayke Buche (infanto-juvenil), Matheus Biffe (mirim 9/10), Marcos Sauer (mirim 9/10), Arthur Pacheco ( duas vezes no infanti), Nikolas Franciosi (infanto-juvenil), Douglas Winter (adulto A), André Franciosi (duas vezes no master B), Milena Louback (infantil (6º KY), João, Nikolas e Kayke (kata equipe), Arthur e Vitor (kumite 12) e Marcos e Mateus (kumite 10).

As medalhas de prata foram conquistadas por Henrique Vieira e João Hatleben (infanto-juvenil), Vitor Sauer (infantil), Jhony Hedel (adulto 6º KYU), Vitor, Marcos e Arther (equipe), e Pedro e Gabriel (kumite 10).

Já a bronze foi conquistada pelos seguintes atletas: Henrique Vieira e João Hatleben (infanto-juvenil), Jhony Hedel e Alexandre Ittner (adulto 6º KYO), Lucas, Henrique e Matheus (kata equipe), e Henrique e Lucas (kumite 10).

A Academia Liberdade Shotokan, que tem à frente o shihan Atílio Guiosi, conta com o apoio da prefeitura rondonense, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.