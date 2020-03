Rodovias da região de Umuarama recebem melhorias no pavimento

O Governo do Estado está realizando melhorias em duas rodovias na região de Umuarama. As obras são executadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná. O investimento é de R$ 9,5 milhões.

Na PR-182, entre Ivaté e Serra dos Dourados, distrito de Umuarama, estão sendo feitos os serviços de microrrevestimento. O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, lembra que Ivaté é um município com pouco mais de 8 mil habitantes e que concentra sua atividade econômica primeiro na indústria e depois na produção agrícola, setores que dependem de uma boa infraestrutura.

“Com esses serviços nas rodovias ajudamos no transporte de produtos e deslocamento de trabalhadores, além, é claro, de beneficiar os condutores que cruzam a região indo e vindo para outros destinos no Paraná, ou mesmo rumo a Mato Grosso do Sul”, afirma.

O microrrevestimento consiste em uma camada de emulsão de asfalto aplicada para selar o pavimento, ajudando em sua preservação. O serviço é executado nos trechos da pista em melhores condições e nos locais em que foi realizada reperfilagem, que é a aplicação de uma camada de 2 centímetros de espessura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Devem ser investidos ao todo R$ 4,5 milhões no trecho de 25,87 quilômetros.

E na PR-082, entre Ivaté e Icaraíma, começaram a ser executados os serviços de remendos superficiais, para correção de buracos que não danificaram a base do pavimento. Neste caso é realizada a fresagem ou corte do local afetado, aplicada pintura de ligação, e depois colocado o CBUQ, material que é compactado até resultar em uma pista plana. O trecho tem 24, 18 quilômetros e deve receber investimentos de R$ 5 milhões.

“Os remendos são apenas a primeira etapa das melhorias planejadas para este trecho. Já estão previstos serviços de reperfilagem e microrrevestimento nos pontos em melhores condições e de reperfilagem e recomposição com CBUQ nos locais com necessidade de uma intervenção maior”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Região dentro do pacote de conservação de pistas

As duas rodovias estão sendo atendidas por meio do lote 10 do programa Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento do DER/PR. Ele prevê serviços de remendos superficiais e profundos, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização. Somente neste lote serão atendidos 351 quilômetros de estradas, um investimento de R$ 51,8 milhões.

Outros quatro trechos já receberam melhorias no pavimento recentemente e tiveram a sinalização temporária concluída, no mesmo lote: a PR-182, entre Pérola e Vila Casa Branca, em uma extensão de 12,52 quilômetros; e a PR-496, entre Pérola e Três Vendas, em uma extensão de 8,24 quilômetros.

Também já receberam melhorias a PR-587, de São Jorge do Patrocínio, passando por Esperança Nova e até o entroncamento com a PR-496, em uma extensão de 19,75 quilômetros; e a PR-490, entre Iporã a São Jorge do Patrocínio, em uma extensão de 43,13 quilômetros. Ao todo, os quatro trechos receberam investimentos de R$ 7 milhões.

“São Jorge do Patrocínio e Esperança Nova, diferente de Ivaté e Pérola que são mais industrializadas, dependem principalmente da agropecuária e contam com o Governo do Estado para manter em boas condições as rodovias por onde vão escoar sua produção”, afirma o secretário Sandro Alex. “Assim como temos grandes obras em andamento e planejadas para a malha viária da região Noroeste, também temos nossos programas de conservação e recuperação para manter a infraestrutura já disponível”.