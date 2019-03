Residencial Planalto recebe Projeto de Moradia Urbana

Os moradores do Residencial Planalto em Santa Terezinha de Itaipu participaram na semana passada de uma assembleia promovida pelo Instituto SIADES e Rede Interação, que representam a Fundação Banco do Brasil, para desenvolver junto aos moradores do conjunto habitacional, o projeto “Moradia Urbana com Tecnologia Social”, ou MUTS.

O projeto integra o conjunto de estratégias e ações previsto no programa federal de habitação “Minha Casa, Minha Vida” e visa o fortalecimento social por meio de atividades que desenvolvam a mobilização, o conhecimento e a organização entre moradores e que possam refletir em melhorias coletivas naquele conjunto habitacional.

O projeto Moradia Urbana com Tecnologia Social será trabalhado em etapas, sendo elas, a formação de um Grupo de Acompanhamento, composto por representantes da administração municipal, Banco do Brasil, moradores e do Instituto SIADES.