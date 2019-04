Repartições públicas do Estado fecham desde hoje

Cascavel – Quem precisa de serviço público estadual nesta quinta-feira pode dosar a paciência porque o governo publicou portaria estendendo ponto facultativo e, assim, as atividades em todo o Estado serão retomadas apenas na segunda-feira (22)

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento. Nos hospitais públicos do Estado, o atendimento urgência e emergência continua mas o ambulatorial não atenderá consultas.

Os bancos de sangue de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu funcionam em horário normal na quinta-feira (18). Na sexta-feira (19) estarão fechados. No sábado (20), as unidades voltam a funcionar em horário normal.

A Receita Estadual só volta a funcionar na próxima segunda-feira.

O Detran tem atendimento nesta quinta das 8h às 11h.

As delegacias da Polícia Civil do Estado funcionarão em regime de plantão 24 horas na quinta e na sexta-feira (19), o mesmo adotado nos fins de semana. Já os serviços prestados pelo Instituto de Identificação, referente à produção da carteira de identidade, só retornam na segunda-feira (22), da mesma forma que o trabalho administrativo nos demais prédios da polícia.

As cinco unidades da Ceasa do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu) funcionam normalmente nesta quinta-feira (18). Na sexta-feira (19), somente a de Londrina terá horário especial, das 2h às 8h; as outras estarão fechadas. Todas atendem normalmente no sábado (20).

O comércio em geral só para na Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa, e os mercados abrem normalmente hoje, amanhã e sábado, mas no domingo não haverá expediente.