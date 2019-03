Renovados convênios de análises de solos

Marechal Cândido Rondon – Foi assinada a renovação dos convênios para a realização das análises de solos com as prefeituras da região oeste do Paraná para este ano. O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, acompanhado do secretário de Agricultura e Política Ambiental, Leandro Dadalt, participou do ato.

Foram assinados convênios com as Prefeituras de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Quatro Pontes, Guaíra, Nova Santa Rosa, Santa Helena, Maripá, Pato Bragado e São José das Palmeiras.

Os convênios se referem à prestação de serviços na área de análise de solos, plantas e amostras ambientais que são renovados anualmente, desde 2000, entre os municípios e o Laboratório de Química Ambiental da Unioeste, Câmpus de Marechal Cândido Rondon. Esse laboratório iniciou suas atividades na área de análise de solos e plantas no ano 1999 atendendo toda a comunidade agropecuária da região oeste do Paraná.

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental é coordenado pelo professor doutor Affonso Celso Gonçalves Junior e tem como vice-coordenador o professor doutor José Renato Stangarlin, e os técnicos Emerson Gasparotto e Gilmar Divino Gomes, além de diversos bolsistas e estagiários.

O local também auxilia diretamente professores e pesquisadores da Unioeste, com análises gratuitas para seus projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado realizados no Centro de Ciências Agrárias do Câmpus de Marechal Cândido Rondon.

O prefeito Marcio Rauber destacou a parceria com a Unioeste, dizendo que é uma possibilidade oferecida ao produtor para que ele possa conhecer como está o solo e fazer a correção e a adubação da melhor forma possível, aumentando a produtividade.

Segundo o diretor-geral do Câmpus, professor doutor Davi Félix Schreiner, “trata-se de um laboratório com pesquisas de excelência, promovendo a transferência de tecnologias e inovações ao setor agropecuário regional”.