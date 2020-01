Região das cachoeiras recebe Jogos de Aventura e Natureza

Curitiba – Evento que reúne desportistas e turistas, e que tem por objetivo “apresentar” o melhor do Estado aos paranaenses, os Jogos de Aventura e Natureza chegam à sua segunda edição em 2020 a partir deste fim de semana, com programação na região das cachoeiras, que formam a tríplice fronteira entre os municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo.

Nesta etapa, serão realizadas competições de vôlei de praia, corrida de orientação, corrida de aventura, parapente, mountain bike, futevôlei, corrida noturna e trail run, além da largada do Transparaná, do Futebol das Estrelas, do balonismo e do Rope Jump, que será realizado no Salto São Francisco, com 196 metros de altura. Durante a semana, também serão disponibilizadas gratuitamente clínicas esportivas, de slackline e beach tennis, abertas à comunidade.

As clínicas, aliás, começarem a funcionar ontem (30), mas a abertura oficial do evento será neste sábado (1º), em Guarapuava, no Parque do Lago, a partir das 14h. Haverá shows de bandas locais, balonismo e apresentações culturais. A cerimônia com as autoridades será às 17h30.