O clube paulista anunciou a contratação do atleta, que chega do Athletico Paranaense. O contrato do jogador, segundo reforço do clube alviverde para esta temporada, tem duração até dezembro de 2024. Para contratar Rony, destaque do Athletico na temporada passada, o Palmeiras pagou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões), divididos em quatro parcelas anuais de 1,5 milhão de euros (R$ 7 mi).

